Зеленський та Меркель обговорять зобов’язання Німеччини на випадок запуску «Північного потоку – 2», – Никифоров

Про це під час брифінгу заявив речник президента Сергій Никифоров.
За словами Никифорова, переговори з Меркель є логічним продовженням контактів чотирикутника Україна – Німеччина – США – Європа.
“Ангела Меркель та Володимир Зеленський говоритимуть про те, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання тих зобов’язань, які дала на випадок запуску “Північного потоку – 2”… Не те, що на випадок запуску, а на випадок того, якщо Росія спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем”, – заявив Никифоров.
Крім того, лідери України та Німеччини обговорять безпекову ситуацію на Донбасі й про те, як реанімувати мирні переговори.
“І, звичайно, двосторонні відносини. Німеччина – наш ключовий партнер у Європі і у політиці, і в економіці, і в торгівлі, і в промисловості, і в енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий. Говоритимуть і про це”, – додав речник президента.
За словами Никифорова, візит Меркель доводить, що “без України про Україну ні слова”.
США та Німеччина підписали угоду, яка передбачає, що сторони домовилися працювати по двосторонніх каналах, аби забезпечити готовність США та Євросоюзу чинити спротив негативним діям Росії. Зокрема якщо РФ намагатиметься використовувати газ як енергетичну зброю чи здійснить подальші агресивні дії щодо України, Німеччина має відреагувати на національному рівні та вимагатиме таких же ефективних методів впливу від ЄС.
США і Німеччина дійшли згоди, що в інтересах України та Європи транзит російського газу через нашу країну має тривати після 2024 року.
З огляду на викладене Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу задля уможливлення продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін до 10 років (до 2034 року).
Переговори з цього приводу, як і призначення спеціального представника з підтримки таких переговорів, мають відбутися якнайшвидше, але не пізніше 1 вересня.
“Північний потік-2”
Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.
Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.
Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.
У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.
Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.
Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.
Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.
- Президент США Джо Байден заявляв, що Російська Федерація не має права використовувати трубопровід “Північний потік – 2”, як енергетичну зброю проти України.
- Конгресменка, членкиня Демократичної партії, співголова групи підтримки України у Конгресі США Марсі Каптур наголосила, що Конгрес США повинен відкинути будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про підготовку до підписання угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу “Північний потік-2”.