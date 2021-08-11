Зеленський та Меркель обговорять зобов’язання Німеччини на випадок запуску «Північного потоку – 2», – Никифоров

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі, що відбудеться 22 серпня, обговорять гарантії виконання зобов’язань Німеччини щодо України на випадок запуску російського газопроводу “Північний потік -2”.

Про це під час брифінгу заявив речник президента Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, переговори з Меркель є логічним продовженням контактів чотирикутника Україна – Німеччина – США – Європа.

“Ангела Меркель та Володимир Зеленський говоритимуть про те, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання тих зобов’язань, які дала на випадок запуску “Північного потоку – 2”… Не те, що на випадок запуску, а на випадок того, якщо Росія спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем”, – заявив Никифоров.

Крім того, лідери України та Німеччини обговорять безпекову ситуацію на Донбасі й про те, як реанімувати мирні переговори.

“І, звичайно, двосторонні відносини. Німеччина – наш ключовий партнер у Європі і у політиці, і в економіці, і в торгівлі, і в промисловості, і в енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий. Говоритимуть і про це”, – додав речник президента.

За словами Никифорова, візит Меркель доводить, що “без України про Україну ні слова”.