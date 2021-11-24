Про це йдеться в розслідуванні “Української правди”.
Як повідомляє видання, Зеленський та Єрмак 19 листопада вдень залишили будівлю Офісу Президента ще до закінчення робочого дня та полетіли до Карпат, де розташована державна резиденція “Синьогора”.
Натомість вдалося встановити, що у п’ятницю вранці 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер який має відношення до групи “Приват” Ігоря Коломойського, за даними “Української правди”.
Борт майже одразу повернувся до Києва. Чи були там президент Зеленський або керівник його офісу Єрмак – підтвердити або спростувати на цей момент не вдалося.
Згодом розслідувачі видання знайшли докази, що 21 листопада, у день народження Єрмака та в день Гідності та Свободи близько 10 ранку Зеленський і Єрмак з’являються на Інститутській у Києві, о 12 президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині та за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську.
За джерелами “Української правди”, серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Андрій Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Гелікоптер ДСНС здійснив посадку в аеропорту Бориспіль майже о четвертій годині дня. Таким чином президент і керівник його офісу могли дістатися на роботу на Банкову близько п’ятої години вечора. А це означає що Зеленський під час такої гострої внутрішньої та зовнішньої ситуації літав у гори на дачу на чотири дні.
Журналісти видання надіслали запити до Офісу Президента.
“Бо скільки державному бюджету коштувало чотирьох денне святкування у державній резиденції, перельоти на гелікоптері на відстань у 700 кілометрів, закриття готелю на час святкування, транспортування співробітників управління державної охорони та співробітників державного управління справами після цього матеріалу президент Зеленський має розповісти вже суспільству особисто”, – йдеться у матеріалі.
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