Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Празі повідомив, що обговорив із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою не лише постачання озброєння, але й спільне його виробництво.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

“Ми приділили значну увагу, зрозуміло, оборонним питанням. Дякую за розуміння наших потреб, зокрема в снарядах та артилерії, у бронетехніці, а також у роботі щодо систем протиповітряної оборони. Ми чітко усвідомлюємо, що в оборонній підтримці чеське лідерство не поступається іншим країнам”, – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що обговорив з прем’єром Чехії не лише постачання озброєнь, але й нове спільне виробництво.

“Наші держави можуть значно посилити співпрацю військово-промислових комплексів, і це буде зроблено. Ми говорили про конкретні проєкти щодо снарядів, щодо військової техніки”, – розповів президент України.

Зеленський також додав, що сьогодні підписано меморандум у сфері військово-технічного співробітництва. Документ підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони Чеської Республіки Франтішек Шульц.

Метою цього меморандуму є підтримка військово-технічної співпраці, докладання спільних зусиль до підтримки проєктів із виробництва озброєнь і боєприпасів та інших проєктів оборонної промисловості, що їх реалізують оборонні компанії в Україні та Чеській Республіці шляхом різних форм партнерства.

Згідно з документом, учасники погоджуються підтримувати спільні проєкти у сферах оборонної промисловості. У межах меморандуму передбачено укладення окремих контрактів між суб’єктами двох держав.

Найближчим часом до України прибуде делегація Чехії.