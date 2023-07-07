Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.
“Ми приділили значну увагу, зрозуміло, оборонним питанням. Дякую за розуміння наших потреб, зокрема в снарядах та артилерії, у бронетехніці, а також у роботі щодо систем протиповітряної оборони. Ми чітко усвідомлюємо, що в оборонній підтримці чеське лідерство не поступається іншим країнам”, – сказав Зеленський.
Він також зазначив, що обговорив з прем’єром Чехії не лише постачання озброєнь, але й нове спільне виробництво.
“Наші держави можуть значно посилити співпрацю військово-промислових комплексів, і це буде зроблено. Ми говорили про конкретні проєкти щодо снарядів, щодо військової техніки”, – розповів президент України.
Зеленський також додав, що сьогодні підписано меморандум у сфері військово-технічного співробітництва. Документ підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони Чеської Республіки Франтішек Шульц.
Метою цього меморандуму є підтримка військово-технічної співпраці, докладання спільних зусиль до підтримки проєктів із виробництва озброєнь і боєприпасів та інших проєктів оборонної промисловості, що їх реалізують оборонні компанії в Україні та Чеській Республіці шляхом різних форм партнерства.
Згідно з документом, учасники погоджуються підтримувати спільні проєкти у сферах оборонної промисловості. У межах меморандуму передбачено укладення окремих контрактів між суб’єктами двох держав.
Найближчим часом до України прибуде делегація Чехії.
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