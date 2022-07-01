Про це повідомив президент у своєму Telegram-каналі.
Спочатку, під час спільного брифінгу Зеленський подякував за фінансову підтримку від Норвегії розміром у 1 мільярд гривень. Транш на “потреби людей” переведуть до кінця цього року або на початку 2023.
Президент зазначив, що під час зустрічі сторони обговорювали шляхи посилення тиску на Росію, повоєнне відновлення та питання політичної, оборонної і гуманітарної допомоги. За кілька днів перший драфт плану відновлення представлять на конференції в швейцарському Лугано.
Водночас Зеленський повідомив, що конкурс на директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосять “найближчими днями чи тижнями”. Раніше Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що для того, щоб зберегти статус кандидата в ЄС, а у майбутньому – повноцінно приєднатись до європейської сім’ї, Україні потрібно якомога швидше провести чимало важливих реформ. Зокрема призначити очільників Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Також Йонас Гар Стере 1 липня відвідав постраждалі від окупації райони Чернігівської області та наголосив на важливості не забувати про російсько-українську війну.
“Якщо ви хочете повернутися спиною до війни, забути її, не помічати — це дуже хибна позиція, бо від цього війна нікуди не дінеться”, — сказав норвезький прем’єр-міністр.
- Зокрема, норвезький уряд передасть Україні три ракетні системи MLRS M270. Країна домовилася з Великою Британією щодо їх модернізації та подальшого постачання на потреби ЗСУ.
- Зауважимо, що голова конституційного комітету Ради федерації РФ Андрій Клішас заявив, що Норвегія може втратити суверенітет над Шпіцбергеном після того, як Росії відмовили у пропуску вантажів на норвезький архіпелаг.
- Нагадаємо, що вперше в історії, за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з Росії по її газопроводах.
- Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол висловився, що Росія може перекрити Європі постачання газу взимку. Він порадив країнам ЄС терміново готуватися до такого варіанту.