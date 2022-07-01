Сьогодні в Україну з візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонаса Гар Стере. Разом із Президентом України Володимиром Зеленським вони обговорили постачання природного газу до України. Голова норвезького уряду пообіцяв розглянути це питання разом із представниками видобувних компаній.

Про це повідомив президент у своєму Telegram-каналі.

Спочатку, під час спільного брифінгу Зеленський подякував за фінансову підтримку від Норвегії розміром у 1 мільярд гривень. Транш на “потреби людей” переведуть до кінця цього року або на початку 2023.

Президент зазначив, що під час зустрічі сторони обговорювали шляхи посилення тиску на Росію, повоєнне відновлення та питання політичної, оборонної і гуманітарної допомоги. За кілька днів перший драфт плану відновлення представлять на конференції в швейцарському Лугано.

Водночас Зеленський повідомив, що конкурс на директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосять “найближчими днями чи тижнями”. Раніше Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що для того, щоб зберегти статус кандидата в ЄС, а у майбутньому – повноцінно приєднатись до європейської сім’ї, Україні потрібно якомога швидше провести чимало важливих реформ. Зокрема призначити очільників Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Також Йонас Гар Стере 1 липня відвідав постраждалі від окупації райони Чернігівської області та наголосив на важливості не забувати про російсько-українську війну.