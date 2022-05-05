Про це повідомив в Twitter заступник редактора німецького таблоїда Bild Паул Ронцхаймер.

За його словами, українська та німецька сторони під час бесіди домовилися залишити минуле позаду, щоб сфокусуватися на майбутньому партнерстві.

BREAKING: Phone call between Steinmeier and @ZelenskyyUa – his spokesperson of Ukrainian President told @BILD „The sides agreed to leave the past behind to focus on the future cooperation.“ — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 5, 2022

Володимир Зеленський також висловився стосовно цієї розмови, назвавши її “хорошою, конструктивною та важливою”. Також президент України анонсував посилення протидії Німеччини перед обличчям агресії Російської Федерації.

Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з Федеральним президентом 🇩🇪 паном Штайнмаєром. Подякував за потужну підтримку 🇺🇦. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція 🇩🇪 важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

Нагадаємо, що раніше Україна відхилила пропозицію офіційного візиту президента Німеччини, назвавши зустріч “небажаною”. Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що Штайнмаєр, як і його офіс не зверталися щодо офіційного візиту до Києва.

Пізніше віцеканцлер ФРН Роберт Габек розкритикував українську владу, яка не захотіла прийняти Штайнмаєра. За словами Габека, “відмовивши Штайнмаєру, Україна відмовила Німеччині”.

Водночас було запрошено до Києва німецького канцлера Олафа Шольца, однак той відмовився відвідувати Україну, адже у квітні Київ не прийняв президента ФРН.