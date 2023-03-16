Про це глава української держави повідомив у Facebook.

Президент назвав розмову “хорошою”, та зауважив, що поінформував главу британського уряду про ситуацію на фронті, оборону Бахмута.

Сторони обмінялися думками щодо минулих міжнародних заходів.

Зеленський запевнив, що маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України.

Цінуємо незмінну позицію Великої Британії”, – наголосив глава держави.

Зауважимо, раніше у Парижі прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Емманюель Макрон домовились спільними зусиллями їхніх країн навчати українських морських піхотинців.

Також Ріші Сунак вважає, що країни-члени НАТО мають завершити роботу над розробленням гарантій безпеки для України до липня. Тоді відбудеться наступна зустріч лідерів альянсу на саміті у Литві.

Окрім цього, у Великій Британії запевнили, що підтримають та допоможуть іншим державам, які ухвалять рішення про постачання літаків в Україну.