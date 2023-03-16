Про це глава української держави повідомив у Facebook.
Президент назвав розмову “хорошою”, та зауважив, що поінформував главу британського уряду про ситуацію на фронті, оборону Бахмута.
Сторони обмінялися думками щодо минулих міжнародних заходів.
Зеленський запевнив, що маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України.
Цінуємо незмінну позицію Великої Британії”, – наголосив глава держави.
Зауважимо, раніше у Парижі прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Емманюель Макрон домовились спільними зусиллями їхніх країн навчати українських морських піхотинців.
Також Ріші Сунак вважає, що країни-члени НАТО мають завершити роботу над розробленням гарантій безпеки для України до липня. Тоді відбудеться наступна зустріч лідерів альянсу на саміті у Литві.
Окрім цього, у Великій Британії запевнили, що підтримають та допоможуть іншим державам, які ухвалять рішення про постачання літаків в Україну.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про новий пакет військової допомоги Україні.
- За даними комісії ООН, під час війни в Україні Росія скоїла низку воєнних злочинів. Згідно зі звітом Незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, оприлюдненим 16 березня, країна “здійснила широкий спектр порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права” в Україні.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.