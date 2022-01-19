Про це повідомляє у своєму розслідуванні “Українська правда”.

Посилаючись на джерела у правоохоронних органах УП зазначає, що Зеленська з дітьми та друзями вилетіла рейсом авіакомпанії Turkish Airlines 5 січня з Києва до Стамбула, де пізніше пересіли на рейс до Сейшелів. Родину супроводжували співробітники Управління державної охорони.

Гості зупинилися в 5-зірковому готелі мережі Hilton. Зазвичай у ці дні року гостям пропонується заселитися до вілли біля моря з терасою, яка вартуватиме коштує 1 000 доларів за добу.

Вже 16 січня, як стверджують джерела УП у правоохоронних органах, дружина президента повернулась з дітьми до Києва через Стамбул.

У Києві родину зустріли на злітно-посадковій смузі окремого терміналу автомобілі УДО міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Журналісти вважають, що заяву на супровід могли оплачувати коштом держбюджету, адже його здійснювало Державне управління справами. Вартість супроводу осіб на летовищі становить близько 3500 гривень за людину.

“Українська правда” припускає, що поїздку намагалися приховати. Про це свідчить декілька обставин. По-перше, автомобілі мали оперативні номерні знаки, а також їхали з порушенням швидкісного режиму. По-друге, їх не зупиняли та не перевіряли на в’їзді на режимний об’єкт з державними дачами в Козині та на виїзді з термінала аеропорту.