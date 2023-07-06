Повідомив заступник глави ОП Ігор Жовква в Facebook
Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Республіки Болгарії Ніколаєм Денковим у місті Софія була підписана Спільна декларація про євроатлантичну інтеграцію України.
У документі зазначається, що Болгарія підтримує членство України в НАТО та продовжуватиме надавати політичну і матеріальну підтримку України стільки, скільки буде потрібно.
Країна також висловила готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.
“Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО, а також повністю підтримує Раду Україна-НАТО”, – зазначено в повідомленні.
- Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що в цьому році держава збільшить свою військову допомогу Україні.
- 4 липня, напередодні саміту НАТО, чотири парламентські групи Народних зборів Болгарії – ГЕРБ, “Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія”, “Рух за права і свободи” і “Є такий народ” – подали спільний проєкт декларації на підтримку вступу України в Альянс.
- Новий уряд Болгарії намагатиметься усунути посередників у постачанні озброєння Україні, аби збільшити військову підтримку Києву, змінивши позицію попередніх кабінетів і президента країни.