Сьогодні, 6 червня, Болгарія стала 22-ою державою, яка підтримала членство України в НАТО.

Повідомив заступник глави ОП Ігор Жовква в Facebook

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Республіки Болгарії Ніколаєм Денковим у місті Софія була підписана Спільна декларація про євроатлантичну інтеграцію України.

У документі зазначається, що Болгарія підтримує членство України в НАТО та продовжуватиме надавати політичну і матеріальну підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

Країна також висловила готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

“Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО, а також повністю підтримує Раду Україна-НАТО”, – зазначено в повідомленні.