Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

14 жовтня у День захисника України президент України Володимир Зеленський відвідав воїнів на передовій. Під час робочої поїздки на Донеччину президент вручив державні нагороди та цінні подарунки воїнам, які захищають незалежність України в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Володимир Зеленський відзначив патріотизм та відвагу кожного військового.

“У вас найскладніша, найпатріотичніша робота. Ви захищаєте нашу незалежність, суверенітет. Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом”, – сказав президент.

Зеленський вручив військовим нагороди та цінні подарунки з нагоди свята. Також він попросив їх берегти себе та Україну.

Зазначається, що президент заслухав оперативну доповідь про стан справ на лінії зіткнення, а також ознайомився з планом розмінування ділянок на Донбасі.

Фото: ОП