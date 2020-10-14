Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.
Володимир Зеленський відзначив патріотизм та відвагу кожного військового.
“У вас найскладніша, найпатріотичніша робота. Ви захищаєте нашу незалежність, суверенітет. Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом”, – сказав президент.
Зеленський вручив військовим нагороди та цінні подарунки з нагоди свята. Також він попросив їх берегти себе та Україну.
Зазначається, що президент заслухав оперативну доповідь про стан справ на лінії зіткнення, а також ознайомився з планом розмінування ділянок на Донбасі.
Фото: ОП
- 14 жовтня з нагоди Дня захисника України президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої країни. Так, глава держави в оточенні охорони поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в центрі Києва. У церемонії взяв участь і голова Офісу президента Андрій Єрмак.