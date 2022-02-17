Про це йдеться на сайті Білого дому.
Один із високопосадовців Білого дому розповів, що на MSC будуть присутні декілька десятків світових лідерів, які будуть зосереджені на основній проблемі – можливому вторгненню РФ до України.
Тому у США сподіваються, що під час конференції Камала Гарріс проведе важливі дипломатичні перемовини на високому рівні. Серед тих, з ким зустрінеться віцепрезидентка США є генсек НАТО, лідери балтійських держав, канцлер ФРН.
Також Камала Гарріс зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Як зауважили у Білому домі, ця зустріч стане черговим доказом того, що США віддані суверенітету й територіальній цілісності України та готові надалі допомагати Києву у сферах економіки та безпеки.
Зазначається, що під час MSC Камала Гарріс виступить із промовою, яка буде стосуватись ситуації навколо України.
“Камала Гарріс, зокрема, розповість про те, що вторгнення в Україну зробить Росію слабшою, а не сильнішою. Росія є загрозою європейському та міжнародному порядку. І це буде основним посиланням віцепрезидентки США у її промові”, – зазначили у Білому домі.
- Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) пройде у середині лютого одразу у двох форматах – реального та віртуального спілкування. У ній візьмуть участь канцлер ФРН Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Харріс та ще близько 35 глав держав та урядів. Отримав запрошення і президент України Володимир Зеленський.
- Також на засіданні в Брюсселі 16 лютого Міністри оборони Північноатлантичного Альянсу виголосили спільну заяву щодо агресії Російської Федерації проти України. Вони закликали Москву до негайної деескалації.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський зреагував на повідомлення про те, що Російська Федерація розпочала відведення частини військ від українського кордону.