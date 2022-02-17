19 лютого віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс візьме участь у Мюнхенській конференції безпеки (MSC), де зустрінеться з лідерами інших держав, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Один із високопосадовців Білого дому розповів, що на MSC будуть присутні декілька десятків світових лідерів, які будуть зосереджені на основній проблемі – можливому вторгненню РФ до України.

Тому у США сподіваються, що під час конференції Камала Гарріс проведе важливі дипломатичні перемовини на високому рівні. Серед тих, з ким зустрінеться віцепрезидентка США є генсек НАТО, лідери балтійських держав, канцлер ФРН.

Також Камала Гарріс зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Як зауважили у Білому домі, ця зустріч стане черговим доказом того, що США віддані суверенітету й територіальній цілісності України та готові надалі допомагати Києву у сферах економіки та безпеки.

Зазначається, що під час MSC Камала Гарріс виступить із промовою, яка буде стосуватись ситуації навколо України.