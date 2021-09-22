Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою у США запропонував запровадити подвійне громадянство для тих українців, які проживають за кордоном.

Про цю пропозицію Зеленського повідомили на сайті президента України.

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою у Нью-Йорку.

Він зауважив, що у багатьох країнах світу українці зберігають багатолітні національні традиції та назвав українців, що живуть закордоном, нашими найкращими послами:

“Вважаю, що ви є нашими найкращими послами. Тому що захищаєте за кордоном нашу державу, наш суверенітет, територіальну цілісність”, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що українська громада у США веде доволі активну діяльність і запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном.

Володимир Зеленський, однак, наголосив, що неможливо надавати подвійне громадянство тим людям, які мешкають на території недружніх держав. Тому до цього питання потрібно підходити виважено й без поспіху розглянути його та передбачити всі складні моменти.