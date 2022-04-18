Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас - значна частина всієї російської армії сконцентрована для цього наступу. Водночас російські генерали поводяться обережніше, адже "вбили занадто багато своїх солдатів".

Про це глава держави повідомив у новому відеозверненні.

“Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись. Ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого – нам не потрібно”, – констатував Зеленський.

Президент висловив вдячність усім бійцям та героїчним містам, які тримаються, чим захищають долю всієї держави, стримуючи сили ворожих військ.

На сході та півдні України окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Російські війська тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами.

За його словами, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати.