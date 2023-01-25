В Україні розширили перелік санкцій стосовно спонсора УПЦ МП, нардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та інших ієрархів УПЦ МП.

Відповідний документ №43/2023 опублікували на сайті Президента України.

“Відповідно до статті 5 закону України “Про санкції” Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів”, — йдеться в рішенні.

Стосовно Лебедя, Новинського та інших осіб вводиться повний санкційний пакет із 14 типів накладених обмежень терміном на п’ять років. У грудні 2022 року стосовно цих осіб застосовувалося лише 12 типів обмежень.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону участі у приватизації. Також йдеться про заборону на виведення капіталів за межі України позбавлення державних нагород України тощо. Серед нових обмежень є заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є підсанкційні особи. Ще наслідками санкцій є припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.