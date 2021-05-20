Зеленський ухилився від прямої відповіді на питання щодо санкцій проти Коломойського

Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, журналіст міжнародного агентства Reuters на пресконференції президента запитав, чи планує Рада нацбезпеки і оборони запроваджувати санкції проти Коломойського і Фірташа.
“Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас, як ваш колега рекламував свою програму, а я вам – нашу. Дивіться нас щоп’ятниці”, – заявив Зеленський.
Раніше анонсувалася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Перед подією на місці проведення вишикувались у чергу журналісти.
- Під час пресконференції Зеленський заявив, що одним із пріоритетів його роботи – це побудувати країну без олігархів.
- Також Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.