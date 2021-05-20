ЗеПорушення

48

Всього порушень

13

Днів без порушень
15:13 Зеленський заявив про ймовірність причетності контррозвідки часів Порошенка до вбивства Шеремета
Партнерський матеріал
15:11 Вікенд у Києві: куди сходити та чим зайнятися після локдауну
14:48 Зеленський вважає видачу російських паспортів на окупованому Донбасі першим кроком до анексії
14:41 «Не хочу відповідати за інших»: Зеленський ухилився від запитання про відносини його оточення з олігархами
14:36 Рада зробила крок до дерадянізації українського законодавства
14:28 Зеленський про Порошенка: «Я вже став його вироком»
14:25 Зеленський вважає, що Франція і Німеччина «дещо послаблюють свої позиції щодо РФ»
14:08 Зеленський замість вишиванки одягнув російську косоворотку: фото
14:05 Зеленський ухилився від відповіді, чи буде покараний Аваков за справу Шеремета
13:46 Зеленський пояснив, чому святкував день народження у квартирі бізнес-партнера Коломойського
13:25 Зеленський анонсував «закон про олігархів» наступного тижня і пояснив, як їх визначатимуть
13:06 Зеленський заявив, що «за добу жодного летального випадку» від COVID-19
12:57 Хейтери Ілона Маска випустили токен StopElon
12:24 Конгресменів США просили зустрітися з Єрмаком, як із «другою найвпливовішою особою в Україні». Зустріч не відбулася
12:19 Понаднормова робота вбиває сотні тисяч людей щороку – дослідження
Ексклюзив
12:01 Журналісти збираються на пресконференцію Зеленського в ангарі ДП «Антонов»: фото
11:38 Принцеса Беатріс чекає на первістка
Ексклюзив
11:17 День вишиванки-2021 у Верховній Раді: які вбрання обрали нардепи
10:55 Ляшко запевнив, що до кінця 2021 року «всі охочі вакцинуватися проти COVID-19 зможуть це зробити»
09:22 Вийшов офіційний трейлер спеціального епізоду «Друзів»: відео
08:33 В Україні за минулу добу зафіксовано 5165 нових випадків COVID-19

Зеленський ухилився від прямої відповіді на запитання щодо санкцій проти Коломойського

Президент України Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти, чи очікувати введення санкцій проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.

Четвер, 20 травня 2021, 13:19

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, журналіст міжнародного агентства Reuters на пресконференції президента запитав, чи планує Рада нацбезпеки і оборони запроваджувати санкції проти Коломойського і Фірташа.

“Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас, як ваш колега рекламував свою програму, а я вам – нашу. Дивіться нас щоп’ятниці”, – заявив Зеленський.

Раніше анонсувалася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Перед подією на місці проведення вишикувались у чергу журналісти.

  • Під час пресконференції Зеленський заявив, що одним із пріоритетів його роботи – це побудувати країну без олігархів.
  • Також Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.

Читати #Букви у Telegram і у Facebook