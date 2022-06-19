Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
Він зазначив, що починається історичний тиждень, один із найважливіших за весь час від 1991 року.
“Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І в такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра”, – зазначив Зеленський.
Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. За день до цього низка європейських лідерів підтримали інтеграцію до союзу. У перший день весни Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата 17 червня. Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen). Аналогічну рекомендацію у Брюсселі дали й щодо Молдови. Щодо Грузії, то ЄК визнала європейську перспективу Тбілісі, проте країні, перед наданням статусу кандидата, треба буде запровадити широку низку реформ.
Питання щодо євроінтеграції вирішиться під час голосування на саміті ЄС, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Європейський Союз має відійти від принципу одноголосного ухвалення рішень у всіх сферах. Він виступає за реформу Євросоюзу для полегшення прийому нових членів. Проблему обговорять на саміті у Брюсселі 23-24 червня.
- 19 червня Верховна Рада підтримала звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Парламент ухвалив рішення одноголосно всіма фракціями та групами.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідери Німеччини, Італії та Румунії виступили за надання Україні статусу кандидатки в члени Європейського Союзу.
- 16 червня, виступаючи спільно зі своїми українськими, французькими, німецькими та італійськими колегами під час історичного візиту до Києва, президент Румунії Клаус Йоханніс запропонував Європейському Союзу надати Україні статус кандидата, зазначивши, що “немає часу для вагань”.