Президент України Володимир Зеленський анонсував початок історичного тижня для країни, як періоду очікування на відповідь Європейського Союзу щодо статусу кандидата для нашої країни. Водночас зауважив, що РФ може посилити ворожу активність, і не лише проти України.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він зазначив, що починається історичний тиждень, один із найважливіших за весь час від 1991 року.

“Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І в такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра”, – зазначив Зеленський.

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. За день до цього низка європейських лідерів підтримали інтеграцію до союзу. У перший день весни Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата 17 червня. Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen). Аналогічну рекомендацію у Брюсселі дали й щодо Молдови. Щодо Грузії, то ЄК визнала європейську перспективу Тбілісі, проте країні, перед наданням статусу кандидата, треба буде запровадити широку низку реформ.

Питання щодо євроінтеграції вирішиться під час голосування на саміті ЄС, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.