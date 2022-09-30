За підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Про це він повідомив у Telegram.

“Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс”, — написав Зеленський.

За словами президента, згідно з процедурою, яка відповідатиме “нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти”, тобто у пришвидшеному порядку: “Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО”, — додав голова держави.

“Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, Україна пропонує реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором [Kyiv Security Compact], що розроблений і представлений нашим партнерам”, — сказав він.

Президент зауважив, що РФ не зупинилась би на кордонах України, якби її не зупинили українці. На його думку, інші держави були б під ударом, наприклад, країни Балтії, Польща, Молдова і Грузія, Казахстан.