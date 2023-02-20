Про це сповіщає Reuters, посилаючись на інтерв’ю Володимира Зеленського італійському виданню Corriere della Ser.

Повідомляється, що у Бахмуті, у прифронтовому Донецькому місті, до війни проживало 70 000 осіб, але зараз залишилося менше 5 000 мирних жителів.

“Так, це не особливо велике місто. Власне, як і багато інших міст на Донбасі, воно було спустошене росіянами. Для нас важливо захищати Бахмут, але не будь-якою ціною і не для того, щоб усі загинули”, – наголосив президент.

За даними аналітиків, місто має більш символічне, ніж стратегічне значення. Зеленський також заявив, що російське командування має намір просуватися до Краматорська і Слов’янська, що на заході Донецької області і “до (центрального міста) Дніпра”. “Ми будемо чинити опір, водночас, готуючи наступну контратаку”, – сказав президент.

Зазначено, що російські війська підійшли до Бахмута у липні 2022 році. Окупаційні військові формування, очолювані найманцями ПВК “Вагнер”, досягли поступових успіхів у прилеглих селах Бахмута, а за останні кілька днів бої охопили його північні райони.

Проте українські військові аналітики стверджують, що місто, захищене річкою та лісами, що має вагоме значення для стримування російських армійців. “Нині підстав для того, щоб українські військові залишали Бахмут, немає. Місто не оточене”, – заявив військовий аналітик української групи “Інформаційний спротив” Олександр Ковалено.