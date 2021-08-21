Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій проти блогера та політика Анатолія Шарія, а також головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви.

Про це свідчать укази №375 та №376, оприлюднені сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Так, указом №375 запроваджено санкції проти Анатолія Шарія, його дружини Ольги Шарій (шеф-редактора ресурсу “Шарій.net”), а також проти Алли Бондаренко (матері Ольги Шарій).

Крім того, санкційні заходи запроваджені проти Товариства з обмеженою відповідальністю “Інформаційне агентство ”Шарій.нет”.

Санкції передбачають: блокування активів; обмеження торговельних операцій; припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів; заборону участі у приватизації, оренді державного майна; блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-ресурсу https://sharij.net (у тому числі до його субдоменів), тощо.

Указом №376 передбачені санкції проти Ігоря Гужви (головного редактора ресурсу “Страна.ua”), Ганни Солнцевої (ексдружини Гужви), Любові Лукашиної.

Під санкції потрапило також ТОВ “Ласмак”, яке є засновником інтернет-видання “Страна.ua” (а також проти двох пов’язаних ТОВ – “Маджері” та “Смарт медіамережа”). Ганна Солнцева, дружина Ігоря Гужви, — власниця компанії “Ласмак”.

Любов Лукашина очолює БФ підтримки журналістики, історичних досліджень та літератури ім. Олеся Бузини, який створив Гужва.

Санкції передбачають: блокування активів; обмеження торговельних операцій; припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів; заборону участі у приватизації, оренді державного майна; повну або часткову заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів; заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності тощо.

Крім того, передбачено блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів (зокрема до їх субдоменів): https://strana.ua, Facebook.com/gazetastranaua, @stranaua, vk.com/ stranaua, ok.ru/stranaua.

Варто зазначити, що напередодні РНБО схвалила санкції щодо народного депутата Андрія Деркача (який уже перебуває під санкціями США через сприяння російському втручанню в американські вибори президента). Проте відповідний указ поки не оприлюднений на сайті президента.