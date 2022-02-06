Про це повідомив журналіст видання “Дзеркало Тижня” Олександр Хребет в Twitter.

За його словами, ситуація із захворілим президентом Туреччини на варіант Omicron є “простою математикою”, оскільки Андрій Єрмак захворів на COVID-19 напередодні офіційного візиту Ердогана. До цієї зустрічі Володимир Зеленський “практично не розлучався зі своїм начальником штабу”.

“Недбалість стосовно партнерів. Багато, хто в оточенні “Зе” вчинили непристойно”, — додав Олександр Хребет.

Також захворіла на коронавірус речниця голови Офісу Президента Даша Зарівна, про що вона розповіла в Instagram Stories. Зазначимо, що Зеленський вже написав, що з жалем дізнався про коронавірус в Ердогана.

“Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!” — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час офіційного візиту лідера Туреччини була підписана угода про створення зони вільної торгівлі між країнами. Також відтепер в Україні розширюється виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії Bayraktar.