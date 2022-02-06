Про це повідомив журналіст видання “Дзеркало Тижня” Олександр Хребет в Twitter.
За його словами, ситуація із захворілим президентом Туреччини на варіант Omicron є “простою математикою”, оскільки Андрій Єрмак захворів на COVID-19 напередодні офіційного візиту Ердогана. До цієї зустрічі Володимир Зеленський “практично не розлучався зі своїм начальником штабу”.
“Недбалість стосовно партнерів. Багато, хто в оточенні “Зе” вчинили непристойно”, — додав Олександр Хребет.
So easy maths
🇹🇷 @RTErdogan has a Covid-19 after visiting #Ukraine.He met @ZelenskyyUa,who practically never parted with his chief of staff.Yermak got 👑 the day before Erdoğan-Ze meeting.Negligence towards partners.A lot in Ze entourage is very improper.https://t.co/bx0HWuymio https://t.co/AVj9oDGkeN
— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 5, 2022
Також захворіла на коронавірус речниця голови Офісу Президента Даша Зарівна, про що вона розповіла в Instagram Stories. Зазначимо, що Зеленський вже написав, що з жалем дізнався про коронавірус в Ердогана.
“Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!” — йдеться у повідомленні.
Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на #COVID19 у Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана @RTErdogan і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022
Зазначимо, що під час офіційного візиту лідера Туреччини була підписана угода про створення зони вільної торгівлі між країнами. Також відтепер в Україні розширюється виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії Bayraktar.
- Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відповів на запитання журналістів після візиту до України. Він зробив важливі повідомлення з багатьох питань, пов’язаних із нинішньою українською кризою і анонсував зустріч Зеленського і Путіна в Анкарі.
- Також у Туреччині заявили про бажання та готовність сприяти врегулюванню конфлікту в Україні з метою захисту її територіальної цілісності.
- Раніше повідомлялось, що Реджеп Тайїп Ердоган певен, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну — один з найменш імовірних сценаріїв розвитку подій. Він закликає продовжувати діалог з президентом Росії. На думку Ердогана, Україна — сильна держава, і Росія перед тим, як піти на такий крок, має задуматися про наслідки