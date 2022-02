Про це повідомив журналіст видання “Дзеркало Тижня” Олександр Хребет в Twitter.

За його словами, ситуація із захворілим президентом Туреччини на варіант Omicron є “простою математикою”, оскільки Андрій Єрмак захворів на COVID-19 напередодні офіційного візиту Ердогана. До цієї зустрічі Володимир Зеленський “практично не розлучався зі своїм начальником штабу”.

So easy maths

🇹🇷 @RTErdogan has a Covid-19 after visiting #Ukraine.He met @ZelenskyyUa,who practically never parted with his chief of staff.Yermak got 👑 the day before Erdoğan-Ze meeting.Negligence towards partners.A lot in Ze entourage is very improper.https://t.co/bx0HWuymio https://t.co/AVj9oDGkeN

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 5, 2022