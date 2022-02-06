Журналіст видання "Дзеркало Тижня" Олександр Хребет написав, що президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як бачився із захворілим на коронавірус главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Про хворобу турецького лідера стало відомо через два дні після візиту в Україну.

Про це повідомив журналіст видання “Дзеркало Тижня” Олександр Хребет в Twitter.

За його словами, ситуація із захворілим президентом Туреччини на варіант Omicron є “простою математикою”, оскільки Андрій Єрмак захворів на COVID-19 напередодні офіційного візиту Ердогана. До цієї зустрічі Володимир Зеленський “практично не розлучався зі своїм начальником штабу”.

“Недбалість стосовно партнерів. Багато, хто в оточенні “Зе” вчинили непристойно”, — додав Олександр Хребет.

So easy maths

🇹🇷 @RTErdogan has a Covid-19 after visiting #Ukraine.He met @ZelenskyyUa,who practically never parted with his chief of staff.Yermak got 👑 the day before Erdoğan-Ze meeting.Negligence towards partners.A lot in Ze entourage is very improper.https://t.co/bx0HWuymio https://t.co/AVj9oDGkeN — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 5, 2022

Також захворіла на коронавірус речниця голови Офісу Президента Даша Зарівна, про що вона розповіла в Instagram Stories. Зазначимо, що Зеленський вже написав, що з жалем дізнався про коронавірус в Ердогана.

“Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!” — йдеться у повідомленні.

Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на #COVID19 у Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана @RTErdogan і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

Зазначимо, що під час офіційного візиту лідера Туреччини була підписана угода про створення зони вільної торгівлі між країнами. Також відтепер в Україні розширюється виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії Bayraktar.