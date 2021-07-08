Зеленський ветував закон про відновлення роботи ВККС та надав пропозиції

У четвер, 8 липня, президент України Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) й надав свої пропозиції.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зокрема, Зеленський запропонував передбачити, що ВККС вважатиметься повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, шість із яких призначені з-поміж суддів або суддів у відставці.

Також він пропонує встановити, що на запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень КК може залучати помічників, перекладачів. Водночас роботи перекладачів та помічників фіксуватимуть із залученням міжнародної технічної допомоги.

Зеленський появив, що ветував закон через частково суперницькі між собою правки до другого читання. За його словами, у законі одна норма надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, а інша визначає, що для прийняття рішення про призначення члена ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів.

Як повідомлялося, 29 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За проєкт закону №3711-д проголосували 293 нардепи: 217 – від “Слуги народу”, 22 – від “Європейської Солідарності”, 15 – від “Голосу”, 13 – від групи “За майбутнє”, 19 – від групи “Довіра”, 7 позафракційних.

Зазначений законопроєкт є однією зі складових судової реформи в Україні.

Його ініціаторами виступили нардепи від пропрезидентської партії “Слуга народу”.

До документа було подано понад 530 поправок (з них підтримана лише одна).

Про що документ №3711-д?

Доопрацьований законопроєкт № 3711-д є вже третьою редакцією “судової реформи Зеленського”.

Цей документ відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Законопроєкт передбачає наступне:

• Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України.

• ВККС складається з 16 членів, вісім з яких призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці. ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше 11 членів.

• У разі закінчення строку повноважень члена ВККС, внаслідок чого Вища кваліфікаційна комісія суддів вважатиметься неповноважною, такий член комісії продовжує виконувати свої повноваження до дня призначення на його посаду іншої особи (але не більше трьох місяців).

• Членом ВККС може бути громадянин України, який: володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років та відповідає критеріям доброчесності та професійної компетентності.

• Член ВККС має дотримуватися політичної нейтральності, не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

• Призначення на посаду члена ВККС здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, встановленому цим законом, строком на 4 роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду члена ВККС більше, ніж два строки поспіль.

• При розгляді у другому читанні була підтримана поправка щодо вирішального голосу міжнародних експертів при відборі членів ВККС. Так, перша конкурсна комісія буде складатися: з трьох представників, визначених Радою суддів України, і трьох представників, рекомендованих міжнародними організаціями, що співпрацюють із Україною у сфері боротьби з корупцією та допомоги в реформі правової системи. Рішення будуть прийматися чотирма голосами, два з яких мають належати міжнародним експертам. Якщо ж голоси діляться порівну, то трійка, в якій не менше двох міжнародних партнерів, фактично приймає рішення.

Надалі формуванням ВККС займатимуться представники Ради суддів України (3 особи), Ради прокурорів, Ради адвокатів та Національної академії правових наук (по одному представнику.

• За результатами конкурсу конкурсна комісія формує перелік кандидатів, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності, та передає його до Вищої ради правосуддя. ВРП проводить співбесіду з рекомендованими кандидатами відкрито та приймає за її результатами обґрунтоване і вмотивоване рішення про призначення чи відмову в призначенні кандидатів на вакантні посади членів ВККС.