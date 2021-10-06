Президент України Володимир Зеленський ветував закон про віртуальні активи й повернув його до Верховної Ради з пропозиціями.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Наразі закон про віртуальні активи відправлено на розгляд Ради з вето президента. Текст з пропозиціями Зеленського поки не опублікований.

Тепер нардепи повинні або прийняти пропозиції президента й знову голосувати за закон, або подолати його вето двома третинами голосів від конституційного складу Верховної Ради (не менш ніж 338 голосів).

Нагадаємо, що 8 вересня Верховна Рада прийняла закон про віртуальні активи. Його підтримали 276 народних депутатів.

Закон передбачає комплексне врегулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів в Україні, а також визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів й засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Згідно із законом, віртуальний актив – нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав.

Регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів. Також передбачається створення нового регулятора – Національної служби з регулювання обігу віртуальних активів (НСВА).