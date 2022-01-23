У День Соборності, 22 січня, президент України Володимир Зеленскьй прибув з робочим візитом до Запоріжжя, де відкрив першу частину найбільшого вантового моста в Україні, який з'єднав два береги Дніпра.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

З нагоди Дня Соборності на новому мості зібралось дві тисячі людей, які утворили 9-кілометровий “живий” ланцюг. Після промови на честь відкриття мосту до ланцюга приєднався і Володимир Зеленський.

Як відзначив очільник держави, найважливішим завданням для всіх поколінь українців є збереження незалежності та єднання країни.

“Минуло 103 роки з дня проголошення Акту злуки. Ця подія стала знаковою для України, для нашого державотворення. Вона дала нам дві головні настанови: якщо не припиняти боротьбу, то рано чи пізно єдина та незалежна держава обов’язково буде відновлена”, – заявив Зеленський.

Президент додав, що новий Акт злуки має бути проголошеним у Донецьку та Криму, які наразі окуповані Російською Федерацією, і ця подія буде відзначатись кожного року:

“А сьогодні ми можемо об’єднати державу не просто словами. Сьогодні ми на відкритті найвищого мосту в Україні. Він зводився с 2004 року, його, наче спадщину, передавали чотирьом президентам України. Проте це вже в минулому. Сьогодні ми з’єднаємо центр міста Запоріжжя з Хортицьким районом. Тепер жителям буде зручніше добиратись на навчання та роботу. Хочу додати, що наша кінцева мета — повністю завершити будівництво мостів”, – відзначив Володимир Зеленський.

Він підсумував, що зведення верхньої частини вантового мосту через Дніпро — всього лиш перший етап, але “дуже непоганий”.

Запорізький міст — магістраль безперервного руху. Її довжина понад 9 км. На мості розташовано 6 транспортних розв’язок, у складі яких 26 штучних споруд, в тому числі два 2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Міст почали будувати ще у 2004 році. Офіційна дата початку будівництва – 30 серпня 2004 року. Саме у цей день тодішній міський голова Запоріжжя Євген Карташов забив перший кілок на місці встановлення першої мостової опори. Завершення будівництва планували на 2010 рік.

Проте, у 2010 році проєкт будівництва змінили, збільшивши протяжність мосту через Старий Дніпро на 80. Тоді ж збільшили і бюджет будівництва мосту, а його експлуатацію перенесли на 2013 рік.

У 2014 році будівництво запорізького мосту призупинили через нестачу фінансування. Вже за рік будівництва продовжилось.

Під кінець 2017 року будівництво знову зупинилося через згідно з рішенням Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка знайшла у проєктних документах деякі невідповідності.

Повноцінне відновлення будівництва сталося вже у 2020 році в межах програми “Велике будівництво”. Переможцем тендеру стала компанія із Туреччини. Загальна вартість контракту склала 11,9 мільярда гривень.