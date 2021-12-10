Президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати тему "державного перевороту", яку він анонсував 26 листопада під час великого пресмарафону.

Про це Зеленський сказав в ефірі телеканалу 1+1.

На запитання, які новини стосовно певного етапу анонсованого “державного перевороту” Зеленський відповів: “Я не готовий про це говорити”.

Наталія Мосейчук зацитувала Давида Арахамію, коли той обіцяв, що найближчими днями країна дізнається “про що говорив президент”, але минуло вже два тижні.

“Я думаю, що у людей плани глобально не змінились. Я думаю, деякі люди отримали комунікації з боку наших стратегічних партнерів, окремі мали діалоги, отримали певні сигнали.. Я думаю, вони змінили свої плани. А те, про що говорив Давид, я думаю, дуже чітку інформацію, яку він слухав особисто.. про те, що люди обговорюють, як змінюють свої плани”, – розповів Володимир Зеленський.

Він оголосив, що дуже радий, що українське суспільство не підтримує такі “дестабілізаційні кроки деяких угруповань”.

“Але ми слідкуємо за цією ситуацією дуже ретельно”, – підбив підсумки Зеленський.