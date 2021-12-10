Про це Зеленський сказав в ефірі телеканалу 1+1.
На запитання, які новини стосовно певного етапу анонсованого “державного перевороту” Зеленський відповів: “Я не готовий про це говорити”.
Наталія Мосейчук зацитувала Давида Арахамію, коли той обіцяв, що найближчими днями країна дізнається “про що говорив президент”, але минуло вже два тижні.
“Я думаю, що у людей плани глобально не змінились. Я думаю, деякі люди отримали комунікації з боку наших стратегічних партнерів, окремі мали діалоги, отримали певні сигнали.. Я думаю, вони змінили свої плани. А те, про що говорив Давид, я думаю, дуже чітку інформацію, яку він слухав особисто.. про те, що люди обговорюють, як змінюють свої плани”, – розповів Володимир Зеленський.
Він оголосив, що дуже радий, що українське суспільство не підтримує такі “дестабілізаційні кроки деяких угруповань”.
“Але ми слідкуємо за цією ситуацією дуже ретельно”, – підбив підсумки Зеленський.
- Нагадаємо, під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до фінансування та підготовки державного перевороту за участі Росії, і переворот цей планується 1-2 грудня, що збіглося з датою акції протесту, яку Юрій Гудименко анонсував 21 листопада.