Володимир Зеленський відповів на петицію телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка щодо повної заборони в Україні концертів російських виконавців.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Як відомо, петицію на сайті президента розмістив шоумен Ігор Кондратюк. На його переконання, музика та інші види мистецтва не можуть бути поза політикою. Також Кондратюк висловив думку, що “любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром”.

10 жовтня стало відомо, що петиція набрала понад 25 тисяч голосів. Відтак президент був зобов’язаний її розглянути.

27 жовтня з’явилась відповідь президента Володимира Зеленського.

Відповідь президента

Він пояснив, що наразі Міністерство культури України за поданнями СБУ, РНБО або Національної ради з питань теле- та радіомовлення складає перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Так, Закон “Про гастрольні заходи в Україні” обмежує виступи артистів із цього переліку, а також встановлює особливості організації та проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора.

Також закон забороняє проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Зеленський додав, що закон “Про телебачення і радіомовлення” забороняє розповсюджувати програми за участі осіб з переліку тих, хто загрожує національній безпеці України.

Крім цього, перебування у списку таких осіб є однією з причин, через яку прикордонники можуть взагалі не пустити людину на територію України.

Водночас очільник держави дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олександру Данілову та голові СБУ Івану Баканову.

Вони мають проаналізувати пропозиції у петиції та стан дотримання вимог відповідного законодавства, опрацювати питання щодо удосконалення системи організації та проведення гастрольних заходів. А також проаналізувати можливість посилення відповідальності за порушення закону про гастролі російськими артистами.