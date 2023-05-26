Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо реєстрації в Україні одностатевих шлюбів та підтримку законопроєкту № 9103, яка набрала 25 000 підписів.

Джерело: пресслужба Офісу президента України

У своїй відповіді Зеленський наголосив, що Україна вибрала шлях до Європи, європейських стандартів, основа яких – демократія, верховенство права та права людини.

“Водночас ефективне впровадження європейських стандартів прав людини вимагає належного розуміння їх принципів і доктринальних підходів – як з боку органів публічної влади, так і з боку суспільства”, – зауважив президент.

Тому, додав Зеленський, розглядаючи влітку минулого року петицію щодо одностатевих шлюбів, він звернув увагу на тому, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51).

Водночас змінювати Конституцію в умовах воєнного чи надзвичайного стану заборонено.

“Тож я звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства”, – зауважив президент.

Уряд, своєю чергою, у межах реалізації Національної стратегії у сфері прав людини доручив Міністерству юстиції України розробити та подати до Кабінету Міністрів України законопроєкт про усунення дискримінаційних положень, які можуть порушувати майнові та немайнові права партнерів, що не перебувають у шлюбі, запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства.

“Міністерство юстиції України наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку і наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових та майнових прав і обов’язків партнерів з урахуванням особливостей вже наявних правових інститутів”, – мовиться у відповіді.

Щодо проєкту Закону України “Про інститут реєстрованих партнерств” (реєстр. № 9103), то він перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, й до низки його положень висловлено зауваження та пропозиції від профільних комітетів й уповноважених органів державної влади, які потребують доопрацювання задля забезпечення ефективності функціонування відповідного інституту.

Оскільки єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування, голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто (стаття 75, частини друга і третя статті 84 Конституції України), Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради України з проханням розглянути ініційоване в електронній петиції питання.

З огляду на те, що, відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, з аналогічним листом Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України.

“Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції поінформують Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України”, – резюмував президент.