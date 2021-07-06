Відповідь розміщена на офіційному сайті президента України.

Як відомо, автором петиції є голова правління громадської організації “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін.

Петицію було опубліковано 26 березня, і вона набрала понад 25,8 тис. голосів.

У ній зазначалося, що Олег Татаров “отримав підозру від НАБУ за допомогу в розкраданні 81 млн грн на побудові житла нацгвардійцям”, а під час Революції Гідності “стверджував, ніби міліція “не використовує зброю”, а мітингувальники загинули через поранення в потилиці, а значить стріляли в них не міліціонери, а “люди, які були поруч”.

“Відсутність з боку президента реакції на такі огидні дії Татарова дозволяють припустити, що Володимир Зеленський схвалює його дії. Негайне звільнення Олега Татарова з посади голови Офісу президента покладе край цим припущенням. Так само, як і припущенню про те, що президент України Володимир Зеленський розділяє цінності Олега Татарова“, – наголошувалося в тексті петиції.

У своїй відповіді на неї Зеленський заявив, що нікого не можна примушувати “робити те, що не передбачено законодавством”.

“Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”, – йдеться у відповіді Зеленського.

Глава держави додав, що Офіс президента “є постійно діючим допоміжним органом, “утвореним президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України”.

Зеленський зазначив, що ОПУ “у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому порядку”.

Тобто тим самим Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не збирається звільняти Татарова, оскільки “ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством”.

Що інкримінують Татарову

Про підозру Олегу Татарову повідомили 18 грудня.

Йому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі невірогідного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йдеться про розслідування, в рамках якого керівництво Нацгвардії звинуватили в оборудці з обміну нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість у житловому кварталі, розташованому на околиці столиці.

НАБУ оцінило збитки від зміни локації квартир у 81 мільйон гривень.

Раніше НАБУ в рамках цього розслідування повідомило про підозру екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії “Укрбуд” Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

Підозру отримав і колишній нардеп та екс-президент корпорації “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заступнику керівника ОПУ Татарову інкримінують те, що він, будучи раніше топ-посадовцем “УкрБуду”, “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.