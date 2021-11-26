Про це глава держави сказав на великому пресмарафоні.

Володимир Зеленський у контексті Руслана Демченка згадав людей, які голосували за так звані “Харківські угоди” та стверджує, що підіймав це питання під час засідань Ради безпеки і оборони України.

“Коли я став президентом, у людини, яку ви постійно підтримуєте, — Петра Порошенка — Руслан Демченко працював в Адміністрації президента. Він його начебто сховав”, – заявив Зеленський.

І додав: “У нього одна риторика — проти всіх, хто працював при Януковичу, інша — він ховав людей. Бурбу — у розвідку, Демченка — в адміністрацію президента. Саме з Демченком він робив розмови щодо “нормандських зустрічей”, мінських угод”.

На відео з 33:30

Нагадаємо, Руслан Демченко – перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України та радник Володимира Зеленського.