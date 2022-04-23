Президент України Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні військові РФ запустили крилаті ракети по Одесі, які влучили в об’єкти інфраструктури, зокрема цивільної.

Про це він заявив на пресконференції для представників українських та міжнародних ЗМІ.

Також внаслідок обстрілів загинула тримісячна дівчинка. Говорячи про її смерть, Зеленський назвав російських військових “покидьками”.

“Дитину вбили тримісячну! Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте? Що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів. Просто покидьки”, — сказав Зеленський.

Він зауважив, що після таких вчинків Росія не має стосунку до “християнського світу” та живе у “середньовіччі”.

“Від якого вони бога? Які їхні цінності? Російський світ. Який християнський світ? Середньовіччя! Сім ракет на їхню улюблену Одесу! Як вони кажуть: Одеса-мамо, у вас так смачно готують. Пожерти їм хочеться. Покидьки” — наголосив він.

Водночас коли президента спитали, чи може статися новий “Маріуполь в Одесі”, він відповів, що це можливо.

“Так, може, вони мають тисячі танків і техніки, у них є плани коридору до Молдови. Я не вірю, що вони зупиняться”, — констатував Зеленський.