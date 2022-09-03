російсько-українська війна

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Зеленський відреагував на вибух боєприпасів у центрі Чернігова

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вибух, що стався 3 вересня на виставці боєприпасів у Чернігові, внаслідок чого постраждали діти. За його словами, всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Неділя, 4 вересня 2022, 00:58
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Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

“На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів. Удень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих — діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації”, — сказав президент.

Зеленський зауважив, що правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати, чому це сталося і хто приніс бойову зброю на міський захід. На його думку, усі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Водночас президент закликав представників місцевої влади по всій країні та всіх правоохоронців уважно пильнувати, аби подібні інциденти більше ніколи не повторювалися.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні, 3 вересня, у центрі Чернігова під час заходу, де була представлена виставка боєприпасів, один із них здетонував.

У пресслужбі Чернігівської міської ради зазначали, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала та не отримувала повідомлень про його проведення.

Теги: Володимир Зеленський, вибух, війна, російська агресія, російсько-українська війна, Чернігів

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