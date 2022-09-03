Зеленський відреагував на вибух боєприпасів у центрі Чернігова

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.
“На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів. Удень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих — діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації”, — сказав президент.
Зеленський зауважив, що правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати, чому це сталося і хто приніс бойову зброю на міський захід. На його думку, усі винні мають бути притягнуті до відповідальності.
Водночас президент закликав представників місцевої влади по всій країні та всіх правоохоронців уважно пильнувати, аби подібні інциденти більше ніколи не повторювалися.
Що передувало
Нагадаємо, що сьогодні, 3 вересня, у центрі Чернігова під час заходу, де була представлена виставка боєприпасів, один із них здетонував.
У пресслужбі Чернігівської міської ради зазначали, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала та не отримувала повідомлень про його проведення.
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- #Букви проаналізували, чим харчувалися російські військові та прикладі продуктів, які вони привезли з собою, а не забрали у місцевих під час окупації села Ягідне Чернігівської області.
- Також #Букви пройшлися місцями проживання росіян у селі Ягідне Чернігівської області та побачили розібрані та знищені автомобілі місцевих жителів, зруйновані та розграбовані будинки та хвостовик від “Смерчу” посеред городу.