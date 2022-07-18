Заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов пояснив, що поки не йдеться про звільнення з посад голови Служби безпеки України Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової. Він розповів з чим пов'язані рішення президента Володимира Зеленського щодо їх усунення.

Про це повідомили під час національного телемарафону.

За його словами, від керівників цих двох органів чекали більш конкретних і радикальних результатів роботи. Йдеться про очищення цих органів від колаборантів і зрадників. Утім на шостий місяць війни досі продовжують виявляти таких осіб.

“Зараз про звільнення цих посадовців не йдеться. Мова йде про те, що генерального прокурора відсторонили від посади, а голову СБУ тимчасово усунули від виконання обов’язків”, — сказав Андрій Смирнов.

Заступник голови ОПУ додав, що для унеможливлювання потенційного впливу на кримінальні провадження, які розслідуються щодо працівників СБУ та прокурорів, посадовців було усунено. Через динаміку, з якою постійно виявляють колаборантів чи зрадників у ключових правоохоронних органах, “змусила президента ухвалити такі тимчасові заходи”.

Нині ініціюють службові перевірки та розслідування. Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо звільнення чи навпаки за їхніми результатами.

“Питання можуть виникнути до них персонально (за результатами цих перевірок, — ред.). Будь-які питання можуть виникнути до будь-кого. Це нормально”, – додав він.