Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Президент України відсторонив з посади Венедіктову без пояснень причин.

“Відповідно до частини другої статті 11 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” постановляю: Відсторонити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора”, – йдеться в Указі президента №500/2022.

Виконувачем обов’язків Генерального прокурора президент призначив Олексія Симоненка. Саме він у грудні 2021 року підписав підозру п’ятому президенту Петру Порошенку по “вугільній справі”.

Івана Баканова президент відсторонив відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV – за невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків.