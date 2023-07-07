Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі у межах започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції

Генсек Північноатлантичного альянсу повідомив, що український президент долучиться до саміту на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО.

Столтенберг додав, що вона стане платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень, де всі збираються як рівні для розв’язання безпекових занепокоєнь.

Варто зауважити, що раніше у НАТО анонсували перше засідання Ради Україна-НАТО 12 липня, на другий день Вільнюського саміту.