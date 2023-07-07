Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції
Генсек Північноатлантичного альянсу повідомив, що український президент долучиться до саміту на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО.
Столтенберг додав, що вона стане платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень, де всі збираються як рівні для розв’язання безпекових занепокоєнь.
Варто зауважити, що раніше у НАТО анонсували перше засідання Ради Україна-НАТО 12 липня, на другий день Вільнюського саміту.
- За інформацією ЗМІ, союзники України у НАТО досі не вирішили, що запропонувати Україні на саміті, який відбудеться вже 11-12 липня у Вільнюсі, Литва.