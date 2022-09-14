Президент Володимир Зеленський офіційно прибув до звільненого Ізюма Харківської області. У місті разом з українськими десантниками підняли державний прапор.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

Президент наголосив, що “ми разом рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги”.

“Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні (14 вересня – ред.), коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі”, — наголосив Зеленський.

На початку урочистостей представники влади, Міноборони та 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада вшанували пам’ять загиблих захисників України. Після цього Володимир Зеленський подякував воїнам за звільнені українські землі.

Зазначимо, що Ізюм перебував в окупації з 2 квітня. Російські окупаційні військові залишили його 10 вересня разом з військовою технікою.

Внаслідок боїв та бомбардувань Ізюм зазнав сильних пошкоджень. У місті немає електро-, водо- та газопостачання.