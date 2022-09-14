Про це повідомив Зеленський у Telegram.

Президент наголосив, що “ми разом рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги”.

“Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні (14 вересня – ред.), коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі”, — наголосив Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський

На початку урочистостей представники влади, Міноборони та 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада вшанували пам’ять загиблих захисників України. Після цього Володимир Зеленський подякував воїнам за звільнені українські землі.

Фото: Володимир Зеленський

Зазначимо, що Ізюм перебував в окупації з 2 квітня. Російські окупаційні військові залишили його 10 вересня разом з військовою технікою.

Внаслідок боїв та бомбардувань Ізюм зазнав сильних пошкоджень. У місті немає електро-, водо- та газопостачання.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський