Сьогодні, 22 березня, президент України Володимир Зеленський приїхав у Харків, де передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

Про це президент України повідомив у Telegram.

Зазначимо, що цю відзнаку президент Зеленський присвоїв Харкову з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України. Указ про присвоєння Харкову почесної відзнаки Володимир Зеленський підписав 6 березня 2022 року.

“Хочу подякувати місту Харкову. Це справді місто-герой. Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави” – сказав президент.

Також він вручив державні нагороди військовим, які відзначилися під час оборони Харківської області від російських загарбників. Захисники були нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами Данила Галицького та “За мужність” ІІІ ступеня.

“Дякую кожному з вас за перемогу, яку ви несете щодня, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який захищаєте. За те майбутнє, яке ви даруєте разом з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних і близьких!” – сказав Володимир Зеленський.