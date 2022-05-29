Зеленський відвідав передові позиції військових на Харківщині

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави ознайомився з ситуацією в зоні відповідальності підрозділів.

Окрім цього, Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

“Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!” – наголосив він.