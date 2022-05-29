Про це повідомляє пресслужба ОП.
Зеленський відвідав передові позиції військових на Харківщині // 4 фото
Глава держави ознайомився з ситуацією в зоні відповідальності підрозділів.
Окрім цього, Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.
“Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!” – наголосив він.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, чому влада відмовилася евакуйовувати людей завчасно. Він наголосив, що це обвалило б українську економіку.
- Триває дев’яносто п’ята доба протистояння російському воєнному вторгненню. Триває зосередження зусиль ворога на Сході України, на деяких напрямках ведуться активні бої. На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку задля дослідження умов для нового наступу.
- Збройні Сили України відкинули ворога від критично важливої траси Лисичанськ – Бахмут. У напрямку Попасної біля Комишувахи росіян відтіснили на два кілометри.