Президент Володимир Зеленський приїхав до шпиталю у Донецькій області. Він вручив державні нагороди пораненим українським військовим.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Президент відвідав шпиталь у межах робочої поїздки в Донецьку область. У лікарні перебувають поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовими і вручив їм державні нагороди — ордени “За мужність” ІІІ ступеня та медалі “За військову службу Україні”. Він подякував захисникам за військову службу та побажав швидкого одужання.

Також глава держави ознайомився з можливостями медичного закладу щодо прийому пацієнтів. Він оглянув комп’ютерний томограф, операційний блок і реанімаційне відділення.

Представникам Медичних сил Збройних сил України президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

“Хочу подякувати за вашу фаховість, за вашу роботу. До перемоги треба зберегти життя багатьом людям, які захищають нашу державу. Ви захищаєте її на своєму фронті. Бажаю вам здоров’я і вдячний за те, що ви це здоров’я повертаєте хлопцям і дівчатам, які на фронті”, – сказав Зеленський.