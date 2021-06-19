Президент України Володимир Зеленський привітав випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, зазначивши, що тепер "ЗСУ стають сильнішими в 572 рази".

Привітання оприлюднено на офіційних Facebook-сторінках Володимира Зеленського та Офісу президента.

“Сьогодні Збройні Сили України стають сильнішими. Сильнішими щонайменше в 572 рази. Адже їхні лави поповнюють 572 молоді офіцери! 572 освічені, гарно підготовлені, розумні й відважні патріоти України”, – зазначив Зеленський.

Глава держави висловив упевненість, що випускники продовжать “і славетні військові традиції козацтва, і традиції всіх інших поколінь українських воїнів”.

“Будете гідно та мужньо захищати свободу і незалежність Української держави! Мирне життя і спокій українського народу! Адже ви добре знаєте, яку присягу склали”, – додав Зеленський.

Судячи з коментарів під відеопривітанням президента, не всі оцінили такий образний прийом у промові (щодо “посилення ЗСУ в 572 рази”).

Дехто радив главі держави “вчити математику”.