Привітання оприлюднено на офіційних Facebook-сторінках Володимира Зеленського та Офісу президента.
“Сьогодні Збройні Сили України стають сильнішими. Сильнішими щонайменше в 572 рази. Адже їхні лави поповнюють 572 молоді офіцери! 572 освічені, гарно підготовлені, розумні й відважні патріоти України”, – зазначив Зеленський.
Глава держави висловив упевненість, що випускники продовжать “і славетні військові традиції козацтва, і традиції всіх інших поколінь українських воїнів”.
“Будете гідно та мужньо захищати свободу і незалежність Української держави! Мирне життя і спокій українського народу! Адже ви добре знаєте, яку присягу склали”, – додав Зеленський.
Судячи з коментарів під відеопривітанням президента, не всі оцінили такий образний прийом у промові (щодо “посилення ЗСУ в 572 рази”).
Дехто радив главі держави “вчити математику”.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, що Україна очікує на ймовірні провокації під час спільних військових навчань Росії та Білорусі у вересні.
- У травні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про національний спротив, а також щодо збільшення чисельності Збройних сил України.