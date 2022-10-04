Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС нового формату. У заході, який пройде 6 жовтня, братимуть участь 27 країн Євросоюзу та 17 лідерів держав, які не входять до ЄС.

Про це повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Перше інавгураційне засідання нового формату, яке отримало назву “Європейська політична спільнота”, пройде у Празі. Володимир Зеленський виступить онлайн на відкритті саміту, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідає його особисто.

Зазначимо, що створити “Європейську політичну спільноту” запропонував президент Франції Емманюель Макрон. 9 травня він заявив, що долучитися до нового простору Європи можуть країни, які є формальними членами ЄС. Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею президента Франції.

Єврорада схвалила створення “Європейської політичної спільноти” у Брюсселі. Рішення ухвалили під час саміту 23-24 червня