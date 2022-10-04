Про це повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
Перше інавгураційне засідання нового формату, яке отримало назву “Європейська політична спільнота”, пройде у Празі. Володимир Зеленський виступить онлайн на відкритті саміту, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідає його особисто.
Зазначимо, що створити “Європейську політичну спільноту” запропонував президент Франції Емманюель Макрон. 9 травня він заявив, що долучитися до нового простору Європи можуть країни, які є формальними членами ЄС. Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею президента Франції.
Єврорада схвалила створення “Європейської політичної спільноти” у Брюсселі. Рішення ухвалили під час саміту 23-24 червня
- Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента Росії Володимира Путіна щодо визнання “незалежними” Криму, так званих “ЛНР” та “ДНР”, Запорізької і Херсонської областей, а також інші акти, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.