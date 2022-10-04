Про це повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Перше інавгураційне засідання нового формату, яке отримало назву “Європейська політична спільнота”, пройде у Празі. Володимир Зеленський виступить онлайн на відкритті саміту, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідає його особисто.

Зазначимо, що створити “Європейську політичну спільноту” запропонував президент Франції Емманюель Макрон. 9 травня він заявив, що долучитися до нового простору Європи можуть країни, які є формальними членами ЄС. Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею президента Франції.

Єврорада схвалила створення “Європейської політичної спільноти” у Брюсселі. Рішення ухвалили під час саміту 23-24 червня