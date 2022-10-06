Про це йдеться у проєкті постанови № 8107.
“Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України вношу подання про призначення А. Пишного на посаду Голови Національного банку України. Оголошувати це подання уповноважую представника президента України у Верховній Раді України Ф. Веніславського”, – йдеться у тексті подання.
Варто зазначити, що сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада України звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Постанову №8104 про звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ підтримали 263 народні депутати.
Нагадаємо, що 4 жовтня голова Національного банку України Кирило Шевченко вирішив залишити свою посаду та подав на розгляд президенту України заяву про відставку. За його словами, причини такого рішення нібито пов’язані зі станом здоров’я.
Що відомо про Андрія Пишного?
Андрій Пишний — український політик і банкір. З 2003 року він обіймав посаду першого заступника голови “Ощадбанку”. У травні 2007-го Пишного було призначено заступником секретаря РНБО, у 2009-му – звільнено з посади президентом Віктором Ющенком.
У 2010-му Пишний зосередився на партійному проєкті Яценюка “Фронт Змін”, де очолив комітет партійного контролю. На парламентських виборах 2012 року став заступником керівника штабу “Батьківщини”, а в грудні – лідером “групи Яценюка” у фракції “Батьківщини”. З 2013 — заступник голови партії ВО “Батьківщина”. Під час каденції був першим заступником голови парламентського комітету з питань регламенту.
З 26 березня 2014 Андрій Пишний став головою правління АТ “Ощадбанк”. У серпня 2019 повноваження Андрія Пишного в “Ощадбанку” було продовжено на наступні 5 років.
- Комітет Верховної Ради України з питань фінансів підтримав постанову про звільнення Кирила Шевченка з посади очільника Національного банку України.
- Національний банк України зібрав для українських захисників 8,595 млн грн завдяки колекційним монетам. Результат аукціону перевершив будь-які очікування.
- Національний банк України 8 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий, майже всі запропоновані 100 мільйонів доларів викуплено банками.