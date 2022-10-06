Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України.

Про це йдеться у проєкті постанови № 8107.

“Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України вношу подання про призначення А. Пишного на посаду Голови Національного банку України. Оголошувати це подання уповноважую представника президента України у Верховній Раді України Ф. Веніславського”, – йдеться у тексті подання.

Варто зазначити, що сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада України звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Постанову №8104 про звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ підтримали 263 народні депутати.

Нагадаємо, що 4 жовтня голова Національного банку України Кирило Шевченко вирішив залишити свою посаду та подав на розгляд президенту України заяву про відставку. За його словами, причини такого рішення нібито пов’язані зі станом здоров’я.

Що відомо про Андрія Пишного?

Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. З 2003 року він обіймав посаду першого заступника голови “Ощадбанку”. У травні 2007-го Пишного було призначено заступником секретаря РНБО, у 2009-му – звільнено з посади президентом Віктором Ющенком.

У 2010-му Пишний зосередився на партійному проєкті Яценюка “Фронт Змін”, де очолив комітет партійного контролю. На парламентських виборах 2012 року став заступником керівника штабу “Батьківщини”, а в грудні – лідером “групи Яценюка” у фракції “Батьківщини”. З 2013 — заступник голови партії ВО “Батьківщина”. Під час каденції був першим заступником голови парламентського комітету з питань регламенту.

З 26 березня 2014 Андрій Пишний став головою правління АТ “Ощадбанк”. У серпня 2019 повноваження Андрія Пишного в “Ощадбанку” було продовжено на наступні 5 років.