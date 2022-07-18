Президент України Володимир Зеленський вніс подання до Верховної Ради про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Відповідний проєкт постанови №7564 зареєстровано 18 липня.

Так, на сайті Верховної Ради з’явився проєкт постанови про звільнення Баканова з посади Голови Служби безпеки України, поданий президентом.

Станом на 18 липня постанова опрацьовується у комітеті.

Раніше Володимир Зеленський своїм указом відсторонив Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ за невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, відповідно до ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ. Він наголосив, що масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України зі спецслужбами РФ, породжують серйозні запитання до керівників цих структур. За його словами, відповісти мають усі, хто працював в інтересах РФ.

Довідка. Іван Геннадійович Баканов — голова СБУ з 29 серпня 2019 року до 17 липня 2022. Член РНБО з 28 травня 2019 року. Голова партії “Слуга народу” (з 2 грудня 2017 по 27 травня 2019 року).

Перший заступник Голови СБУ і начальник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ (травень-серпень 2019).

У січні 2020 року повідомлено, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти очільника Служби безпеки Івана Баканова за позовом одного з громадян України. Однак раніше НАБУ не знайшло підстав для відкриття кримінального провадження, тож громадянин звернувся до суду, який після кількох апеляцій частково задовольнив скаргу.

Дружина — Оксана Лазаренко, громадянка РФ із посвідкою на постійне проживання в Україні.