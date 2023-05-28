До Верховної Ради внесли проєкт постанови щодо введення санкції проти Ірану на 50 років. Це зробив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Верховна Рада України.

Здійснювати реалізацію та моніторинг виконання санкцій мають: Кабінет Міністрів України, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Нацбанк та інші компетентні держоргани.

У документі пропонується внести санкції проти ісламської Республіки Іран терміном на 50 років. Обмеження включають повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України тощо. Те саме стосується щодо запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

У проєкті йдеться про заборону здійснення будь-яких інвестицій в Іран. Також зазначено про заборону передачі резидентами технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Запропоновано зупинити електронні платіжні засоби (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованим резидентам Ісламської республіки Іран.

Нацбанку можуть заборонити реєстрацію міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.