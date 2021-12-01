Про це президент розповів під час свого виступу у Верховній Раді.
До 10 грудня 1995 року Зеленський пообіцяв внести законопроєкт про економічний паспорт українця. Згідно з цим законопроєктом, податки від використання українських надр будуть накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України.
По досягненню повноліття діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні, стверджує Зеленський.
“Наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей – і це також відбудеться вперше в історії”, – заявив президент.
- Нагадаємо, 1 грудня перед виступом Зеленського народні депутати від партії “Слуга народу” вдягнули футболки з текстом “За президента — Проти олігархів”.
- Переважна більшість українців висловили свій скепсис стосовно закону про деолігархізацію чинного президента України Володимира Зеленського – насамперед сприймають це як популістський крок з метою підвищити рейтинг чинної влади.