Володимир Зеленський заявив, що вперше в історії України вносить законопроєкт про економічний паспорт українця.

Про це президент розповів під час свого виступу у Верховній Раді.

До 10 грудня 1995 року Зеленський пообіцяв внести законопроєкт про економічний паспорт українця. Згідно з цим законопроєктом, податки від використання українських надр будуть накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України.

По досягненню повноліття діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні, стверджує Зеленський.

“Наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей – і це також відбудеться вперше в історії”, – заявив президент.