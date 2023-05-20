Джерело: Володимир Зеленський у Telegram, CNN.
Прем’єр-міністр Індії під час зустрічі з Володимиром Зеленським запевнив, що його країна зробить “все можливе”, щоб знайти вирішення щодо питання повномасштабної війни в Україні.
“Війна в Україні є великою проблемою для всього світу. Вона також вплинула на весь світ. Але я не вважаю, що це питання лише економіки чи політики. Для мене це питання людства. Я запевняю вас, що Індія і я особисто зробимо все можливе, щоб вирішити цю проблему”, – сказав прем’єр-міністр Індії.
Своєю чергою, Зеленський подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій. Також глава держави висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні.
“Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі”, – сказав Володимир Зеленський.
А також розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Крім того, президент поінформував Нарендру Моді про українську “Формулу миру” й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.
Зі свого боку прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ.
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