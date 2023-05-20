У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram, CNN.

Прем’єр-міністр Індії під час зустрічі з Володимиром Зеленським запевнив, що його країна зробить “все можливе”, щоб знайти вирішення щодо питання повномасштабної війни в Україні.

“Війна в Україні є великою проблемою для всього світу. Вона також вплинула на весь світ. Але я не вважаю, що це питання лише економіки чи політики. Для мене це питання людства. Я запевняю вас, що Індія і я особисто зробимо все можливе, щоб вирішити цю проблему”, – сказав прем’єр-міністр Індії.

Своєю чергою, Зеленський подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій. Також глава держави висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні.

“Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі”, – сказав Володимир Зеленський.

А також розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Крім того, президент поінформував Нарендру Моді про українську “Формулу миру” й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.

Зі свого боку прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ.