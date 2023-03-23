Про це очільник держави написав в Telegram.

“Для мене честь привітати бійців, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави”, – прокоментував Зеленський.

Також президент висловив подяку українським захисникам, полеглим в бою, додавши, що “вони залишаються у серці, у пам’яті та в історії”.

Як повідомляли #Букви, під час робочої поїздки в Херсонську область, як розповів президент, він поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Також Зеленський пообіцяв відновити та відбувати зруйновану область. А також “кожне місто і село, яке постраждало від окупантів”.

Додамо, що 22 березня Зеленський здійснив поїздку на передові позиції на Бахмутському напрямку. Глава держави під час візиту у Донецьку область нагородив військовослужбовців. Також очільник держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на цій ділянці фронту. Він поспілкувався з українськими захисниками та подякував їм за захист держави.

Варто зазначити, що 22 березня президент також приїхав у Харків, де передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку “Місто-герой України”. Цю відзнаку Зеленський присвоїв Харкову з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України. Указ про присвоєння Харкову почесної відзнаки Володимир Зеленський підписав 6 березня 2022 року.