Під час робочої поїздки в Сумську область президент України Володимир Зеленський нагородив рятувальників області.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Як зазначається, під час робочої поїздки в Сумську область Зеленський взяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників та визволення міста Тростянця.

Зазначено, що глава держави відзначив героїзм кожного і кожної, хто боровся за визволення Сумщини та вручив державні нагороди як силовикам, так і представникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у м. Охтирка орденом “За мужність” 3 ступеня нагороджено капітана служби цивільного захисту Сергія Павленка.

Також додається, що медаллю “Захиснику Вітчизни” відзначено підполковника служби цивільного захисту Максима Мицая. Під час урочистих заходів у м. Тростянець Володимир Зеленський нагородив орденом “За мужність” 3 ступеня майора служби цивільного захисту Івана Лободу.

Крім того, у пресслужбі зауважили, що медаль “За бездоганну службу” 3 ступеня отримав прапорщик служби цивільного захисту Едуард Кожушко.