21-22 грудня за участю Володимира Зеленського в Гуті Івано-Франківської області відбулася конференція послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". Президент вручив дипломатам нагороди та поаплодував самому собі.

Про це повідомляють #Букви.

На YouTube-каналі Офісу Президента опубліковано відео з конференції послів України “Дипломатія 30. Стратегія сильної держави”. На ньому Володимир Зеленський вітає та нагороджує працівників дипломатичної служби.

Я хочу сказати, що, незалежно від того місця у світі, де ви працюєте, від вашого рангу, всі українські посли для нашої держави, для мене особисто – надзвичайні. Ви працюєте далеко за межами України, але Україна завжди поруч. Україна вас бачить, Україна вас цінує, Україна на вас розраховує!” – зазначив Зеленський.

Також президент вручив дипломатам державні нагороди з нагоди професійного свята.

Українських дипломатів привітали й керівник ОП Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В середині відео можна побачити, як президент вже знаходиться серед дипломатів та аплодує самому собі, дивлячись на трибуну на якій стоїть.