Про це повідомляють #Букви.
На YouTube-каналі Офісу Президента опубліковано відео з конференції послів України “Дипломатія 30. Стратегія сильної держави”. На ньому Володимир Зеленський вітає та нагороджує працівників дипломатичної служби.
Я хочу сказати, що, незалежно від того місця у світі, де ви працюєте, від вашого рангу, всі українські посли для нашої держави, для мене особисто – надзвичайні. Ви працюєте далеко за межами України, але Україна завжди поруч. Україна вас бачить, Україна вас цінує, Україна на вас розраховує!” – зазначив Зеленський.
Також президент вручив дипломатам державні нагороди з нагоди професійного свята.
Українських дипломатів привітали й керівник ОП Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
В середині відео можна побачити, як президент вже знаходиться серед дипломатів та аплодує самому собі, дивлячись на трибуну на якій стоїть.
Зеленський аплодує…Зеленському pic.twitter.com/iJpEm3V6wI
— Букви (@Bykvu) December 24, 2021
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував підписання президентом Володимиром Зеленським указу про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці, відзначивши “важку” та “наполегливу” дипломатичну роботу керівника Офісу президента України Андрія Єрмака на Сході України.
- У листопаді цього року, президент України Володимир Зеленський відсвяткував день народження голови Офісу Президента Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доставляння людей до резиденції в Карпатах.
- До блогера Ярослава Бондаренка, який на Алеї Героїв Небесної сотні кричав “ганьба!” президенту Володимиру Зеленському та очільнику ОПУ Андрію Єрмаку пришли силовики.