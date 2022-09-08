8 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої вручив орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня. Блінкена відзначили за "значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що візит Ентоні Блінкена є важливою демонстрацією лідерських позицій США, знаком солідарності з Україною під час повномасштабного вторгнення РФ. Президент відзначив відчутну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету нашої держави та зауважив, що допомога, яку отримує Україна, прискорить досягнення головної мети – відновлення територіальної цілісності української держави.

Глава держави розповів, що американська зброя позитивно впливає на ситуацію на фронтах. ЗСУ особливо поважають реактивні системи залпового вогню Himars. Від імені українських військових він подякував Сполученим Штатам за цю зброю.

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен детально обговорили перспективи нарощування оборонної підтримки України з боку США, зауважили важливість офіційного запуску програми ленд-лізу.

Також сторони предметно обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Зеленський констатував конструктивну позицію США та особисто Блінкена щодо питання демілітаризації ЗАЕС. Він відзначив важливість використання всіх наявних механізмів для того, щоб забезпечити реалізацію цієї мети.

Окрім цього, під час зустрічі наголошувалося на важливості посилення міжнародного тиску на державу-агресора, яка має бути покарана за злочини, скоєні в Україні.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна США за “велику підтримку, яку ми відчуваємо щодня”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого неоголошеного візиту в Україну 8 серпня підтвердив рішення Вашингтона про 675 млн дол нового пакету військової допомоги.

29 серпня президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами відомих іноземних політиків, акторів, бізнесменів та музикантів за “заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі”.