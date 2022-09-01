Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофодом. Він подякував Данії за підтримку та вручив міністру орден "За заслуги" І ступеня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував уряду та прем’єр-міністру Данії за політичну, фінансову та збройну підтримку України під час війни. Також висловив подяку за прихисток, який надала Данія вимушено переміщеним українцям.

Зеленський окремо відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

Наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ та подякував за згоду долучитися та практичні кроки у відновленні об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Данії привітав зусилля України в боротьбі за незалежність, територіальну цілісність і демократію. Він наголосив, що його країна надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно.

Наприкінці зустрічі Глава держави вручив Єппе Кофоду орден “За заслуги” І ступеня, яким його нагороджено Указом президента від 23 серпня “за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі”.