Трансляція заходу відбувалася на сторінці Офісу президента у Facebook.
Лауреатами перших відзнак “Національна легенда України” стали “сім видатних українців”.
“Мною започатковано нову державну нагороду “Національна легенда України”. Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, що досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд”, – зазначив президент.
Так, глава держави зауважив, що відзнакою нагороджено:
- “національну легенду української поезії” Юрія Рибчинського,
- “національну легенду українського живопису” Івана Марчука,
- “національну легенду українського футболу” Олега Блохіна,
- “національну легенду української хореографії” Мирослава Вантуха,
- “національну легенду українського балету” Олену Потапову,
- “національну легенду української музики” Софію Ротару.
Також президент зауважив, що посмертно відзнаку присвоєно композиторові Мирославу Скорику, яку було вручено його дружині.
Народна артистка України – співачка Софія Ротару перед виступом на концерті до Дня Незалежності нашої країни заспівала також і в Росії – на конкурсі “Нова хвиля-2021”.
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Варто зазначити, що торік Софія Ротару виступала в РФ, а після цього взяла участь у концерті “95 кварталу”.
Раніше пані Ротару потрапила у грандіозний скандал. Спершу її сестра заявила, що Софія Михайлівна допомагає грошима військовослужбовцям, котрі брали участь в АТО.
А оскільки Ротару в той час активно виступала з концертами на території РФ та заявляла, що щаслива виступати там, то розгорівся скандал. У підсумку концертний директор Ротару Сергій Лавров в етері російської пропагандистської передачі “60 хвилин” (де ведучими є відомі пропагандисти Ольга Скабєєва та Євген Попов) заявив, що Ротару “ніколи не спонсорувала війну”.
Про те, хто ще виступатиме 24 серпня, та чому це концерт “із присмаком зради”, можна прочитати в матеріалі #Букв.
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- 24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі Києва на НСК “Олімпійському” відбудеться урочистий концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”. На сцені з’явиться понад 30 виконавців і гуртів, серед яких й співак Олег Винник, MONATIK, Оля Полякова й інші.