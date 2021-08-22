Трансляція заходу відбувалася на сторінці Офісу президента у Facebook.

Лауреатами перших відзнак “Національна легенда України” стали “сім видатних українців”.

“Мною започатковано нову державну нагороду “Національна легенда України”. Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, що досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд”, – зазначив президент.

Так, глава держави зауважив, що відзнакою нагороджено:

“національну легенду української поезії” Юрія Рибчинського,

Юрія Рибчинського, “національну легенду українського живопису” Івана Марчука,

Івана Марчука, “національну легенду українського футболу” Олега Блохіна,

Олега Блохіна, “національну легенду української хореографії” Мирослава Вантуха,

Мирослава Вантуха, “національну легенду українського балету” Олену Потапову,

Олену Потапову, “національну легенду української музики” Софію Ротару.

Також президент зауважив, що посмертно відзнаку присвоєно композиторові Мирославу Скорику, яку було вручено його дружині.

Народна артистка України – співачка Софія Ротару перед виступом на концерті до Дня Незалежності нашої країни заспівала також і в Росії – на конкурсі “Нова хвиля-2021”.

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Варто зазначити, що торік Софія Ротару виступала в РФ, а після цього взяла участь у концерті “95 кварталу”.

Раніше пані Ротару потрапила у грандіозний скандал. Спершу її сестра заявила, що Софія Михайлівна допомагає грошима військовослужбовцям, котрі брали участь в АТО.

А оскільки Ротару в той час активно виступала з концертами на території РФ та заявляла, що щаслива виступати там, то розгорівся скандал. У підсумку концертний директор Ротару Сергій Лавров в етері російської пропагандистської передачі “60 хвилин” (де ведучими є відомі пропагандисти Ольга Скабєєва та Євген Попов) заявив, що Ротару “ніколи не спонсорувала війну”.

Про те, хто ще виступатиме 24 серпня, та чому це концерт “із присмаком зради”, можна прочитати в матеріалі #Букв.